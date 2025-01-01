फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Immersion of goddess idols today; heavy vehicles prohibited

Banda News: देवी प्रतिमाओं का विसर्जन आज, भारी वाहनों पर प्रतिबंध

Tue, 20 Oct 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 20 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Immersion of goddess idols today; heavy vehicles prohibited
फोटो-26-केन नदी के पास विसर्जन के लिए बनाया गया कुंड। संवाद
बांदा। आज मंगलवार को देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के मद्देनजर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
विज्ञापन

प्रतिमाएं महेश्वरी देवी मंदिर से होकर गुजरेंगी, जहां पंडाल आयोजकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद शोभायात्रा चौक बाजार, गूलरनाका, जिला परिषद चौराहा, अलीगंज, खूटी चौराहा, बाबूलाल चौराहा, ओवरब्रिज, रोडवेज बस स्टैंड और संकट मोचन मंदिर होते हुए भूरागढ़ स्थित केन नदी के विसर्जन स्थल पहुंचेगी। यहां देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।

लखनऊ और फतेहपुर की ओर से आने वाले वाहनों को मंडी समिति, कानपुर और हमीरपुर की ओर से आने वाले वाहनों को महाराणा प्रताप चौराहा, अतर्रा और प्रयागराज की ओर से आने वाले वाहनों को अतर्रा चुंगी तथा महोबा की ओर से आने वाले वाहनों को बाईपास के पास रोका जाएगा।
विज्ञापन

यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह रूट डायवर्जन लागू रहेगा। सोमवार शाम को डीएम अमित आसेरी और एसपी पलाश बंसल ने विसर्जन स्थल का निरीक्षण भी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed