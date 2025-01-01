Banda News: देवी प्रतिमाओं का विसर्जन आज, भारी वाहनों पर प्रतिबंध

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प्रतिमाएं महेश्वरी देवी मंदिर से होकर गुजरेंगी, जहां पंडाल आयोजकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद शोभायात्रा चौक बाजार, गूलरनाका, जिला परिषद चौराहा, अलीगंज, खूटी चौराहा, बाबूलाल चौराहा, ओवरब्रिज, रोडवेज बस स्टैंड और संकट मोचन मंदिर होते हुए भूरागढ़ स्थित केन नदी के विसर्जन स्थल पहुंचेगी। यहां देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।लखनऊ और फतेहपुर की ओर से आने वाले वाहनों को मंडी समिति, कानपुर और हमीरपुर की ओर से आने वाले वाहनों को महाराणा प्रताप चौराहा, अतर्रा और प्रयागराज की ओर से आने वाले वाहनों को अतर्रा चुंगी तथा महोबा की ओर से आने वाले वाहनों को बाईपास के पास रोका जाएगा।यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह रूट डायवर्जन लागू रहेगा। सोमवार शाम को डीएम अमित आसेरी और एसपी पलाश बंसल ने विसर्जन स्थल का निरीक्षण भी किया।