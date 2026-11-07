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Banda News: छप्पर में लगी आग, ट्रैक्टर भी आया चपेट में

Sat, 07 Nov 2026 11:25 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:25 PM IST
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Fire breaks out in a thatched shed; tractor also caught in the blaze
करतल। थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत निढुवा में शुक्रवार रात मकान के सामने बनी छानी में आग लग गई। इसके नीचे खड़ा ट्रैक्टर भी चपेट में आ गया। आग से ट्रैक्टर की छतरी और वायरिंग भी जल गई।
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ग्राम निवासी रामनरेश पुत्र रज्जू प्रसाद ने बताया कि रात करीब नौ बजे मकान के बाहर बने छप्पर में अचानक आग लग गई। लपटें उठती देख गांव के बच्चू ने शोर मचाया। इस पर गुलाब, मंगल प्रेमी, दयाशंकर, विवेक समेत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग बुझाई।
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घटना के समय ट्रैक्टर मालिक घर पर नहीं था। उसके पहुंचने से पहले ही ग्रामीण आग बुझा चुके थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली। (संवाद)
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