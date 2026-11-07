Banda News: छप्पर में लगी आग, ट्रैक्टर भी आया चपेट में

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ग्राम निवासी रामनरेश पुत्र रज्जू प्रसाद ने बताया कि रात करीब नौ बजे मकान के बाहर बने छप्पर में अचानक आग लग गई। लपटें उठती देख गांव के बच्चू ने शोर मचाया। इस पर गुलाब, मंगल प्रेमी, दयाशंकर, विवेक समेत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग बुझाई।घटना के समय ट्रैक्टर मालिक घर पर नहीं था। उसके पहुंचने से पहले ही ग्रामीण आग बुझा चुके थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली। (संवाद)