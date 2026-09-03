Banda News: सांप के डसने से किसान की मौत, युवक भर्ती

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फोटो-3-सीएचसी में घटना की जानकारी लेते विधायक। संवाद= बबेरू में खेत से पानी निकालते समय किसान को डसा= तिंदवारी में घर लौट रहे युवक को डसासंवाद न्यूज एजेंसीबांदातिंदवारी। बारिश के बीच जिले में सांप के डसने की दो घटनाएं हुईं। बबेरू में धान के खेत से पानी निकालने गए किसान की सांप के डसने से मौत हो गई। वहीं, तिंदवारी में घर लौट रहे युवक को सांप ने डस लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गुरौली सपहाई निवासी कैलाश यादव (45) बीती रात बारिश के चलते धान के खेत में भरे पानी को निकालने गए थे। इसी दौरान पैर में सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन ने पहले गांव में ही झाड़फूंक कराई। आराम न मिलने पर उन्हें सीएचसी बबेरू ले गए। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।घटना की जानकारी पर क्षेत्रीय विधायक विशंभर सिंह यादव अस्पताल पहुंचे और परिजन से घटना की जानकारी ली। कैलाश के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। पत्नी आशा देवी, मां सुंदरिया समेत अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। बबेरू कोतवाल संजय द्विवेदी ने बताया कि सांप के डसने से किसान की मौत हुई है। पोस्टमार्टम कराया गया है।वहीं, चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरेंदा गांव निवासी नरेंद्र सिंह (30) रात करीब 10 बजे घर लौट रहे थे। रास्ते में सांप ने उन्हें डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन ने उन्हें पीएचसी तिंदवारी में भर्ती कराया। यहां उनका उपचार चल रहा है।