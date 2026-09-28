Banda News: झुलसी महिला के इलाज के लिए परिवार ने मांगी मदद

परिवार ने शासन-प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बीरा गांव निवासी देवा देवी (34) पिछले साल दिसंबर में प्रसव के बाद ठंड से बचने के लिए आग ताप रही थीं। इसी दौरान वह गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजन ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुरुआती इलाज कराया। पर पैसे खत्म होने के बाद उपचार रुक गया।पति इंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि देवा देवी कई महीनों से चारपाई पर दर्द झेल रही हैं। इंद्र प्रसाद पहले बाहर मजदूरी करते थे। परिवार के पास खेती या आय का कोई अन्य साधन नहीं है। उन्होंने सरकारी स्तर पर उपचार और समाजसेवियों से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है। (संवाद)