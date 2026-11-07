Banda News: दिवाली से छठ तक 24 घंटे मिलेगी बिजली

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आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए निगम ने विशेष व्यवस्था की है। अधीक्षण अभियंता रविशंकर ने बताया कि छह से 10 नवंबर तक लगातार 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके बाद 12 और 15 नवंबर को भी निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश हैं। विज्ञापन

यह व्यवस्था शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी लागू होगी। निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली बाधित होने पर हेल्पलाइन नंबरों या सोशल मीडिया से सूचना दें। विज्ञापन विज्ञापन





बिजली संबंधी शिकायत

9415909206

वैकल्पिक शिकायत नंबर

9415909211

सोशल मीडिया हेल्पलाइन नंबर

9511431895 आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए निगम ने विशेष व्यवस्था की है। अधीक्षण अभियंता रविशंकर ने बताया कि छह से 10 नवंबर तक लगातार 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके बाद 12 और 15 नवंबर को भी निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश हैं।यह व्यवस्था शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी लागू होगी। निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली बाधित होने पर हेल्पलाइन नंबरों या सोशल मीडिया से सूचना दें।बिजली संबंधी शिकायत9415909206वैकल्पिक शिकायत नंबर9415909211सोशल मीडिया हेल्पलाइन नंबर9511431895

बांदा। दीपों के पर्व दिवाली से छठ पूजा तक बिजली निगम ने निर्बाध आपूर्ति की तैयारी की है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सात दिन 24 घंटे बिजली मिलेगी। त्योहारों पर घरों की सजावट और पूजा-पाठ के लिए बिजली की जरूरत बढ़ जाती है।