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Banda News: दिवाली से छठ तक 24 घंटे मिलेगी बिजली

Sat, 07 Nov 2026 11:08 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:08 PM IST
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Electricity will be available 24 hours a day from Diwali to Chhath.
बांदा। दीपों के पर्व दिवाली से छठ पूजा तक बिजली निगम ने निर्बाध आपूर्ति की तैयारी की है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सात दिन 24 घंटे बिजली मिलेगी। त्योहारों पर घरों की सजावट और पूजा-पाठ के लिए बिजली की जरूरत बढ़ जाती है।
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आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए निगम ने विशेष व्यवस्था की है। अधीक्षण अभियंता रविशंकर ने बताया कि छह से 10 नवंबर तक लगातार 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके बाद 12 और 15 नवंबर को भी निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश हैं।
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यह व्यवस्था शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी लागू होगी। निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली बाधित होने पर हेल्पलाइन नंबरों या सोशल मीडिया से सूचना दें।
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बिजली संबंधी शिकायत
9415909206
वैकल्पिक शिकायत नंबर
9415909211
सोशल मीडिया हेल्पलाइन नंबर
9511431895
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