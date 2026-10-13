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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Do not stay silent in times of trouble; use the helpline.

Banda News: मुसीबत में चुप न रहें, हेल्पलाइन का करें उपयोग

Tue, 13 Oct 2026 11:06 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:06 PM IST
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Do not stay silent in times of trouble; use the helpline.
फोटो-18- जसपुरा में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करती छात्राएं। संवाद
बांदा। उत्पीड़न या परेशानी होने पर चुप रहने के बजाय मदद मांगें। अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। यह संदेश मंगलवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जसपुरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को दिया गया। उन्हें महिला और बालिका सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक से सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की जानकारी दी। कस्बे में पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। वार्डेन अर्चना अग्रवाल, रोशनी, प्राची, अंजना, रीना, सीमा, राजरानी और अर्चना मौजूद रहीं।
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