Banda News: मुसीबत में चुप न रहें, हेल्पलाइन का करें उपयोग

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बांदा। उत्पीड़न या परेशानी होने पर चुप रहने के बजाय मदद मांगें। अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। यह संदेश मंगलवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जसपुरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को दिया गया। उन्हें महिला और बालिका सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक से सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की जानकारी दी। कस्बे में पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। वार्डेन अर्चना अग्रवाल, रोशनी, प्राची, अंजना, रीना, सीमा, राजरानी और अर्चना मौजूद रहीं।