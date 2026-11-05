Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   DM orders inquiry into the 'MP Crusher' case involving the Tehsildar

Banda News: तहसीलदार के एमपी क्रशर मामले में डीएम ने बैठाई जांच

Thu, 05 Nov 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
DM orders inquiry into the 'MP Crusher' case involving the Tehsildar
- तहसीलदार को अतर्रा से बबेरू किया गया स्थानांतरण
विज्ञापन

- डीएम बोले- काम प्रभावित न हो, इसलिए लिया निर्णय

अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में ओवरलोड डंपर का पीछा करते हुए क्रशर में पहुंचे तहसीलदार अतर्रा महेंद्र त्रिपाठी के मामले में डीएम अमित आसेरी ने जांच बैठा दी है। उन्होंने वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट तलब की है।


डीएम अमित आसेरी ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद तहसीलदार का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। उन्हें अतर्रा से हटाकर बबेरू भेजा गया है। यह स्थानांतरण केवल इसलिए किया गया है, ताकि प्रकरण की वजह से प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों और व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे। अब एसडीएम अतर्रा की रिपोर्ट पर ही पूरा दारोमदार है। शनिवार रात ओवरलोड डंपर का पीछा करते हुए तहसीलदार महेंद्र त्रिपाठी मध्य प्रदेश के सतना के घियामऊ स्थित क्रशर में पहुंच गए थे। बुधवार को घटना के वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया था। वीडियो में क्रशर परिसर में डंपर पलटा और तहसीलदार की गाड़ी को रोकने के लिए लोग शोर मचाते नजर आए थे। वहीं तहसीलदार की ओर से डंपर चालक पर गाड़ी में टक्कर मारने के बाद भागने का आरोप लगाया गया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed