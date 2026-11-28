बांदा: डिप्टी सीएम बोले- अखिलेश जी चाहें तो सैफई में कराएं कथा, लेकिन धार्मिक आयोजनों में विघ्न बर्दाश्त नहीं
Banda News: राम कथा के तीसरे दिन मंच पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव चाहें तो सैफई में कथा करा लें, लेकिन धार्मिक आयोजनों या यात्राओं में विघ्न डालने की अनुमति डबल इंजन सरकार में नहीं दी जाएगी। उन्होंने अयोध्या व काशी के बाद मथुरा में भी मंदिर बनने का विश्वास जताते हुए कहा कि जो कथा सुनता है, वह कमल का बटन ही दबाता है।
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बांदा जिले में राम कथा के तीसरे दिन मंच पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यास पीठ को नमन करते हुए कहा कि जब कथा चल रही हो और भक्त सुनने को आतुर हों, तो किसी राजनेता को भाषण नहीं देना चाहिए, बल्कि कथा श्रवण करना चाहिए। समयाभाव के कारण वे पूरी कथा नहीं सुन सके, लेकिन महाराज जी के आने से पूर्व ही पंडाल पहुंचकर उन्होंने भक्तों का उत्साह देखा।
विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आज देश और प्रदेश में भव्य कथाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक विरोधियों को इससे परेशानी होती है। उन्होंने कहा, "यदि सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी यहां कथा करा रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी आप भी सैफई में कथा करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
कान्हा का मंदिर भी बनकर रहेगा
यदि कोई कथा कराए और उसमें विघ्न डालने का प्रयास किया गया, तो भाजपा की डबल इंजन सरकार में किसी को भी कथा या धार्मिक यात्रा में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भव्य मंदिरों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बन चुका है और काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का बड़ा हिस्सा निर्मित हो गया है। मथुरा का संदर्भ देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत "मेरे कान्हा का मंदिर" भी बनकर रहेगा और सत्य की विजय में कोई बहुत देर तक बाधा नहीं डाल सकता।
विधायक जी ने लगभग दो वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया
उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए कहा कि "जो कथा सुनता है, वह कमल का बटन ही दबाता है।" इस दौरान उन्होंने चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की शिवभक्ति की सराहना करते हुए बताया कि बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन विधायक जी ने लगभग दो वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया है। अंत में उन्होंने "राधे-राधे", "जय श्री राम", "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के उद्घोष के साथ सभी भक्तों के मनोरथ सिद्ध होने की कामना की।