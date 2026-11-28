बांदा जिले में राम कथा के तीसरे दिन मंच पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यास पीठ को नमन करते हुए कहा कि जब कथा चल रही हो और भक्त सुनने को आतुर हों, तो किसी राजनेता को भाषण नहीं देना चाहिए, बल्कि कथा श्रवण करना चाहिए। समयाभाव के कारण वे पूरी कथा नहीं सुन सके, लेकिन महाराज जी के आने से पूर्व ही पंडाल पहुंचकर उन्होंने भक्तों का उत्साह देखा।

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विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आज देश और प्रदेश में भव्य कथाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक विरोधियों को इससे परेशानी होती है। उन्होंने कहा, "यदि सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी यहां कथा करा रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी आप भी सैफई में कथा करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।