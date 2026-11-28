बांदा जिले में बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव में शुक्रवार रात अवैध संबंधों के शक में ससुर ने अपनी बहू और उसके प्रेमी पर लोहे की सांग से हमला कर दिया। हमले में प्रेमी की मौत हो गई, जबकि बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, चौसड़ निवासी विद्या (42) के पति कल्लू वर्मा की करीब तीन वर्ष पहले मौत हो गई थी। इसके बाद उसका पड़ोसी राममनोहर (45) से प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों करीब एक वर्ष पहले घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद राममनोहर की पत्नी सावित्री बच्चों के साथ हरियाणा मजदूरी करने चली गई थी।