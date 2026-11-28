बांदा: ससुर ने बहू और उसके प्रेमी पर किया हमला, लोहे की सांग से ताबड़तोड़ वार, युवक ने तोड़ा दम, आरोपी गिरफ्तार
Banda News: बिसंडा थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के शक में ससुर ने अपनी बहू और उसके प्रेमी पर लोहे की सांग से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें प्रेमी की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल बहू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
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बांदा जिले में बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव में शुक्रवार रात अवैध संबंधों के शक में ससुर ने अपनी बहू और उसके प्रेमी पर लोहे की सांग से हमला कर दिया। हमले में प्रेमी की मौत हो गई, जबकि बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, चौसड़ निवासी विद्या (42) के पति कल्लू वर्मा की करीब तीन वर्ष पहले मौत हो गई थी। इसके बाद उसका पड़ोसी राममनोहर (45) से प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों करीब एक वर्ष पहले घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद राममनोहर की पत्नी सावित्री बच्चों के साथ हरियाणा मजदूरी करने चली गई थी।
लोहे की सांग से कर दिया हमला
करीब दस दिन पहले राममनोहर और विद्या गांव लौटे थे। दोनों राममनोहर के घर में रह रहे थे। शुक्रवार रात करीब 10 बजे विद्या के ससुर राजकरण ने दोनों पर लोहे की सांग से हमला कर दिया। गंभीर चोटें आने से राममनोहर की मौत हो गई, जबकि विद्या घायल हो गई।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल विद्या को सीएचसी अतर्रा पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी राजकरण को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।