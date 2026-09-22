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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Demand for a separate column for backward classes in the census

Banda News: जनगणना में पिछड़ों के लिए अलग कॉलम की मांग

Tue, 22 Sep 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:37 PM IST
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Demand for a separate column for backward classes in the census
बांदा। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने जनगणना में पिछड़ों का अलग कॉलम जोड़ने और उसमें जाति दर्ज करने का विकल्प देने की मांग की है।
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संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर कहा कि इससे पिछड़े वर्गों की वास्तविक जनसंख्या का आकलन हो सकेगा। महासभा ने मांग की कि जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए और उसमें संबंधित जाति लिखने का विकल्प भी सुनिश्चित किया जाए।
महासभा ने अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग भी उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि लंबे समय से अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की जा रही है, पर अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
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संगठन ने सरकार से इस मांग पर भी निर्णय लेने की अपील की। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव, प्रदेश सचिव द्वारिकेश सिंह यादव, मधुरेश यादव, मंडल महासचिव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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