Banda News: जनगणना में पिछड़ों के लिए अलग कॉलम की मांग

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संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर कहा कि इससे पिछड़े वर्गों की वास्तविक जनसंख्या का आकलन हो सकेगा। महासभा ने मांग की कि जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए और उसमें संबंधित जाति लिखने का विकल्प भी सुनिश्चित किया जाए।महासभा ने अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग भी उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि लंबे समय से अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की जा रही है, पर अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।संगठन ने सरकार से इस मांग पर भी निर्णय लेने की अपील की। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव, प्रदेश सचिव द्वारिकेश सिंह यादव, मधुरेश यादव, मंडल महासचिव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद