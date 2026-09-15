Banda News: बारिश में खेतों में जलभराव से फसल बर्बाद

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क्षेत्र के तेरहीमाफी, भुजरख, परसौंड़ा, सैमरी, सैमरी, जसईपुर व मिरगहनी सहित अन्य गांवों के किसानों ने बताया कि खेतों में कई दिनों तक पानी भरा रहने से मूंग, ज्वार, अरहर, उड़द, मक्का और तिल की फसल प्रभावित हुई है। किसानों ने बताया कि तिल की फसल पूरी तरह जलमग्न होकर खेतों में सड़ गई है।किसान श्रीकृष्ण, रमकलिया, शिवचरण पाल, विजय करण यादव व लाल श्रीवास्तव ने बताया कि बुआई के बाद फसल नष्ट होने से बीज की लागत और पूरी मेहनत बेकार हो गई। किसानों ने प्रशासन से फसल नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है।