Banda News: आधार संशोधन के नाम पर वसूली की शिकायत

विज्ञापन

नए आधार कार्ड बनवाने और नाम-पते सहित अन्य विवरण में संशोधन कराने के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। कस्बे के एक बैंक में सुचारू व्यवस्था न होने से आधार संबंधी कामकाज प्रभावित है। वहीं, ग्रामीणों संशोधन के नाम पर वसूली का आरोप लगा रहे हैं।समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर पहुंचकर आधार अपडेट करने की सुविधा के नाम पर निर्धारित सरकारी शुल्क से अधिक रकम मांगे जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। स्थानीय संतोष कुशवाहा, देवकुमार, शाहनवाज खान, शानू सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।स्थानीय लोगों ने कहा कि बैंक और अन्य अधिकृत केंद्रों पर आधार सेवाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही घर-घर जाकर आधार अपडेट करने वाले सेवा प्रदाताओं की कार्यप्रणाली की जांच कर निर्धारित सरकारी दिशा-निर्देशों और शुल्क का पालन कराया जाए। कहा कि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो ग्रामीणों की परेशानी बनी रहेगी।