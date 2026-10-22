Banda News: 18.30 करोड़ से चौड़ा होगा बांदा-बिसंडा राजमार्ग

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- गुढ़ाकला मार्ग छह करोड़ से होगा चौड़ासंवाद न्यूज एजेंसीबांदा। सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बांदा-बिसंडा राजमार्ग और गुढ़ाकला मार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने बांदा-बिसंडा राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए 18.30 करोड़ की निविदा जारी की है। वहीं गुढ़ाकला मार्ग के चौड़ीकरण पर छह करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं पर कुल 24.30 करोड़ खर्च करने की योजना है।बांदा-बिसंडा राजमार्ग जिले के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग और वाहन गुजरते हैं। मार्ग पर यातायात का दबाव देखते हुए इसके चौड़ीकरण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सड़क की चौड़ाई बढ़ने से वाहनों को निकलने के लिए अधिक जगह मिल सकेगी। इससे आमने-सामने से आने वाले वाहनों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। खासकर व्यस्त समय में सड़क पर वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण एजेंसी के चयन और कार्य शुरू होने की प्रक्रिया की जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख और इसे पूरा करने की समय सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिशासी अभियंता मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है।गुढ़ाकला मार्ग पर भी खर्च होंगे छह करोड़बांदा-बिसंडा राजमार्ग के साथ गुढ़ाकला मार्ग का भी चौड़ीकरण कराया जाएगा। छह करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। दोनों सड़कों के चौड़ीकरण से मार्गों की क्षमता बढ़ाने और लोगों के आवागमन को बेहतर बनाने की योजना है। सड़कें चौड़ी होने से स्थानीय लोगों के साथ ही इन मार्गों से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को भी सुविधा मिल सकती है।