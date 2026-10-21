Banda News: सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 21 Oct 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
बांदा। शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम और सहकारी संस्थाओं के अधीन सेवाओं में छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके तहत जिले की बी-पैक्स (सहकारी समितियों) के सचिवों और कर्मचारियों को समितियों में उपस्थित रहकर रबी अभियान के तहत उर्वरक वितरण समेत अन्य विभागीय कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता अंसल कुमार ने बताया कि आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश की ओर से भेजी गई शासन की अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध लगाया गया है।
विज्ञापन
इसके तहत जिले की बी-पैक्स (सहकारी समितियों) के सचिवों और कर्मचारियों को समितियों में उपस्थित रहकर रबी अभियान के तहत उर्वरक वितरण समेत अन्य विभागीय कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता अंसल कुमार ने बताया कि आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश की ओर से भेजी गई शासन की अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध लगाया गया है।
विज्ञापन