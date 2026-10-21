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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Ban on strike by cooperative society employees

Banda News: सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक

Wed, 21 Oct 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 21 Oct 2026 11:33 PM IST
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Ban on strike by cooperative society employees
बांदा। शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम और सहकारी संस्थाओं के अधीन सेवाओं में छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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इसके तहत जिले की बी-पैक्स (सहकारी समितियों) के सचिवों और कर्मचारियों को समितियों में उपस्थित रहकर रबी अभियान के तहत उर्वरक वितरण समेत अन्य विभागीय कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।


सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता अंसल कुमार ने बताया कि आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश की ओर से भेजी गई शासन की अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध लगाया गया है।
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