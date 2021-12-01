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Banda News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थियों को किया सम्मानित

Wed, 09 Sep 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 09 Sep 2026 12:30 AM IST
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Anganwadi workers and beneficiaries felicitated.
बांदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अयोध्या में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और महिला लाभार्थियों के सम्मान समारोह का मंगलवार को विकास भवन सभागार समेत जिले की सभी तहसीलों में सीधा प्रसारण किया गया।
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विकास भवन सभागार में करीब 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थियों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, नरैनी विधायक ओमामणि वर्मा, जिलाधिकारी अमित आसेरी, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय और जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार पांडेय समेत जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं को सम्मानित किया गया।
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सुपोषित सेम बच्चों के माता-पिता को स्वस्थ बच्चा प्रमाणपत्र दिए गए। जिलाधिकारी ने सीडीपीओ के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्री-स्कूल मॉड्यूल से संबंधित एफएलएनडीओ/टीएलएम किट भी वितरित कराई।
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नरैनी में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, बबेरू में विधायक प्रतिनिधि अजय पटेल और पैलानी में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल मुख्य अतिथि रहे। मानदेय वृद्धि और आयुष्मान योजना से आच्छादित किए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को बधाई दी। (संवाद)
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