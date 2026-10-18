फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Accused in two house burglaries arrested; jewelry recovered

Banda News: दो घरों की चोरी का आरोपी गिरफ्तारी, गहने बरामद

Sun, 18 Oct 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 18 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Accused in two house burglaries arrested; jewelry recovered
बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र के डभनी गांव में दो अलग-अलग मकानों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन

उसके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने रविवार शाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास गड़ांव मोड़ से ओरन निवासी राजबहादुर को गिरफ्तार किया।

सीओ बबेरू कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी ने ओरन निवासी जीतू के साथ मिलकर चोरी की वारदात कबूली है। आरोपी के खिलाफ दो अन्य प्राथमिकी भी बिसंडा थाने में दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed