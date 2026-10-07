Banda News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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किशोरी की मां ने पारिवारिक जेठ पर पांच अक्तूबर की रात में घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।महिला ने बताया कि पांच अक्तूबर को पति बीमार पिता को इलाज के लिए लखनऊ लेकर गए थे। वह घर पर बेटी के साथ थीं। पति के कहने पर वह लोग रात में पारिवारिक जेठ घर पर रुक गए। घर के लोग बाहर सो रहे थे।आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। किशोरी ने घटना की जानकारी मां को दी। बुधवार को पति के लखनऊ से लौटने के बाद महिला थाने पहुंची और तहरीर दी। पुलिस ने किशोरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसंडा में प्रारंभिक चिकित्सकीय परीक्षण कराया।मेडिकल परीक्षण बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में होगा। क्षेत्राधिकारी बबेरू कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।