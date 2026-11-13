Banda News: गोली मारने की धमकी का आरोप

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उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 में रामआसरे से बैनामा कराकर जमीन खरीदी थी। चकबंदी के चलते वह भूमि को नए राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं करा सके।आरोप लगाया कि रामआसरे के पुत्रों ने साथियों के साथ मिलकर उसी जमीन का दोबारा बैनामा करा लिया है और अब कब्जा करना चाहते हैं। विपक्षी पक्ष जमीन की रजिस्ट्री निरस्त होने की बात कह रहा है, जबकि उनके पास बैनामे की प्रति मौजूद है।समीउल्लाह के अनुसार, जमीन से संबंधित मामला सिविल कोर्ट जूनियर डिविजन बबेरू में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। अभी दाखिल-खारिज भी नहीं हुआ है। उन्होंने डीएम से न्यायालय का फैसला आने तक जमीन पर कब्जा रोकने और सुरक्षा दिलाने की मांग की है। (संवाद)