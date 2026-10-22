Banda News: यमुना नदी में नहाने गए युवक की नदी में डूबकर मौत

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-एसडीआरएफ की टीम ने दोपहर एक बजे खोज निकाला शवसंवाद न्यूज एजेंसीपैलानी (बांदा)। यमुना नदी में नहाने गए युवक की डूबकर मौत हो गई। बृहस्पतिवार को वहां पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोपहर करीब एक बजे उसका शव नदी से बाहर निकाला।पैलानी थाना क्षेत्र के गांव मड़ौली कला निवासी सुधीर कुमार ने बताया कि उनका भांजा कानपुर देहात के बिठूर थाना क्षेत्र के चकरनगर निवासी ज्ञानू श्रीवास्तव (20) बचपन से अपने ननिहाल में मामा सुधीर कुमार के साथ रह रहा था। मामा ने बताया कि वह बुधवार की देर शाम करीब सात बजे यमुना नदी में नहाने गया था, वहां गहराई में जाने से वह डूब गया।जानकारी मिलने पर थाना इंस्पेक्टर राममोहन राय, नायब तहसीलदार वेद प्रकाश व एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ यमुना नदी पहुंचे। वहां बृहस्पतिवार की दोपहर करीब एक बजे उसका शव नदी से बरामद किया गया है। ज्ञानू अपने पिता प्रदीप की इकलौती संतान था। एक बहन पूजा की शादी हो चुकी है। वह अपने नाना कैलाश श्रीवास्तव के यहां रह रहा था। सीओ सदर प्रतिज्ञा सिंह ने बताया कि यमुना नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।