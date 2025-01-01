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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   A supporter put up a hoarding of Mayawati, depicted with ten arms, within the Collectorate premises.

Banda News: समर्थक ने कलक्ट्रेट परिसर में लगाई मायावती की दस भुजाधारी होर्डिंग

Tue, 03 Nov 2026 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 03 Nov 2026 12:17 AM IST
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A supporter put up a hoarding of Mayawati, depicted with ten arms, within the Collectorate premises.
फोटो-25-कलक्ट्रेट परिसर में बरगद पर लगी बसपा सुप्रीमो की हॉर्डिंग।
बांदा। प्रदेश भर में सपा और भाजपा के बीच होर्डिंग और एआई वीडियो वॉर चल रहा है। इस सियासी हलचल के बीच शहर में बसपा सुप्रीमो मायावती की एक होर्डिंग चर्चा का विषय बन गई है।
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दस भुजाधारी मायावती की यह होर्डिंग कलक्ट्रेट परिसर स्थित विशाल बरगद के पेड़ पर लगाई गई है। इसे आशुतोष पाठक की ओर से लगवाया गया है।
होर्डिंग में मायावती को दस भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। उनके अलग-अलग हाथों में संविधान, मीडिया, शिक्षा, जनहित, न्याय, स्वास्थ्य, किसान और उद्योग को दिखाया गया है। साथ ही उनकी तुलना मां दुर्गास्वरूप मैया से की गई है। होर्डिंग के जरिये उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, सुरक्षित और शिक्षित बनाने का संदेश भी दिया गया है।
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कलक्ट्रेट जैसे प्रशासनिक परिसर में राजनीतिक संदेश वाली इस होर्डिंग को लेकर लोगों के बीच चर्चा है। परिसर में इसे लगाने की अनुमति किससे ली गई और किन नियमों के तहत इसे लगाया गया, यह भी सवाल उठ रहा है।
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वर्जन
ऐसी किसी होर्डिंग लगाए जाने की बात संज्ञान में नहीं है। कलक्ट्रेट परिसर में किसी भी तरह की होर्डिंग प्रतिबंधित हैं। लगाई गई होर्डिंग को हटवाया जाएगा और लगाने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। -दिनेश चंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट बांदा।
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