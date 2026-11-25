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तिंदवारी के कुरसेजा धाम आश्रम में आरती सुबह 8 बजे से।



शहर के पंडित जेएन काॅलेज ग्राउंड में इंद्रेश जी महाराज कराएंगे कथा का रसपान शाम 4 बजे से।



बांदा के संकट मोचन मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन शाम छह बजे से।



खप्टिहाकलां के गढ़ी दाई मंदिर में आरती शाम 07:30 बजे से।



खप्टिहाकलां के ऊबा रामलीला मैदान में फुलवारी लीला का मंचन रात 10 बजे से।





बैठक



बांदा सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बैठक सुबह 10 बजे से।



मेला



कालिंजर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला सुबह 10 बजे।





संविधान पाठ



बेसिक, माध्यमिक स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ सुबह 9 बजे।





जन-सुनवाई



कलक्ट्रेट में डीएम अमित आसेरी करेंगे जन-सुनवाई सुबह 10 बजे से।



एसपी कार्यालय में एसपी पलाश बंसल करेंगे जन-सुनवाई सुबह 10 बजे से।







धर्म-कर्म