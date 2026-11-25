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तिंदवारी-जौरही अन्य जिला मार्ग पर दो स्थानों पर पुलिया और रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। अतरहट-खप्टिहा-साड़ी मार्ग की विशेष मरम्मत के साथ रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया जाएगा। दोहतरा-बेंदाघाट जलालपुर मार्ग की भी मरम्मत होगी। नांदादेव-पड़ोहरा संपर्क मार्ग पर चंद्रावल नदी के पहले से बने रपटे की विशेष मरम्मत कराई जाएगी। विज्ञापन

इससे नदी पार करने वाले ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। पैलानी-गलौली मार्ग पर विशेष मरम्मत के साथ सुरक्षा संबंधी कार्य होंगे। वहीं, तिंदवारी-गोधनी मार्ग पर अरसौड़ा और आबादी संपर्क मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

एक्सईएन लोक निर्माण विभाग मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। तिंदवारी-जौरही अन्य जिला मार्ग पर दो स्थानों पर पुलिया और रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। अतरहट-खप्टिहा-साड़ी मार्ग की विशेष मरम्मत के साथ रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया जाएगा। दोहतरा-बेंदाघाट जलालपुर मार्ग की भी मरम्मत होगी। नांदादेव-पड़ोहरा संपर्क मार्ग पर चंद्रावल नदी के पहले से बने रपटे की विशेष मरम्मत कराई जाएगी।इससे नदी पार करने वाले ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। पैलानी-गलौली मार्ग पर विशेष मरम्मत के साथ सुरक्षा संबंधी कार्य होंगे। वहीं, तिंदवारी-गोधनी मार्ग पर अरसौड़ा और आबादी संपर्क मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी।एक्सईएन लोक निर्माण विभाग मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिए जाएंगे।

बांदा। तिंदवारी और पैलानी क्षेत्र के छह मार्गों की दशा सुधारने के लिए 4.45 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर से इन सड़कों पर विशेष मरम्मत, पुलिया निर्माण और रिटेनिंग वॉल के कार्य कराए जाएंगे। इससे ग्रामीणों का आवागमन आसान होगा। बारिश के दौरान सड़क कटान और जलनिकासी की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।