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Banda News: पेयजल संकट से जूझ रहे नदी टोला के 300 परिवार

Tue, 15 Sep 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:18 PM IST
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300 families in Nadi Tola grappling with a drinking water crisis.
बदौसा। ग्राम पंचायत बदौसा और दुबरिया के नदी टोला क्षेत्रों में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को उपजिलाधिकारी अतर्रा को पत्र सौंपा।
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इसमें तत्काल और स्थायी पेयजल व्यवस्था कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बस्तियों में 300 से अधिक परिवार रहते हैं। यहां लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है।
ग्रामीणों ने बताया कि भूगर्भीय जल खारा होने के कारण पेयजल के लिए उन्हें दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है। बदौसा मुक्तिधाम का हैंडपंप कई महीनों से खराब है। जल संस्थान की ट्यूबवेल आपूर्ति भी नियमित नहीं है। हर घर नल योजना के तहत लगाए गए नलों से भी पर्याप्त और नियमित स्वच्छ पानी नहीं मिलता है।
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ग्रामीणों ने प्रशासन से खराब हैंडपंप की तत्काल मरम्मत, जल संस्थान की पाइपलाइन से नदी टोला बदौसा व दुबरिया सहित आसपास की बस्तियों में आपूर्ति बहाल कराने की मांग की। वहीं, जल जीवन मिशन की पाइपलाइन, कनेक्शन, टोटियों, पंप व मोटर की तकनीकी जांच कराकर नियमित जलापूर्ति कराने की भी मांग की है। चेतावनी दी कि दो दिन में पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो एनएच-35 पर जाम लगाने को मजबूर होंगे।
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इस दौरान संतोष कुशवाहा, संयोग द्विवेदी, रफीक खान, अजीजुल हक प्रधान दुबरिया, राममिलन विश्वकर्मा, रत्नाकर सिंह और विनोद गुप्ता समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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