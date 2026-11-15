Balrampur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, साथी गंभीर

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श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर महंत के सहतूजोत निवासी ज्ञानेंद्र वर्मा (35) अपने साथी कोतवाली देहात क्षेत्र के धर्मपुर निवासी रामभवन (22) के साथ शनिवार सुबह 10 बजे बाइक से घूमने निकले थे। शनिवार रात 10 बजे परिजनों को दोनों के सड़क हादसे में घायल होने की सूचना मिली। अज्ञात चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे के समय दोनों युवक हेलमेट नहीं लगाए थे।दोनों को एंबुलेंस से बलरामपुर संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ज्ञानेंद्र की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। परिजन उन्हें गोंडा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।ज्ञानेंद्र की मौत से परिवार में मातम पसरा है। पत्नी गुड़िया वर्मा का रो-रोकर बुरा हाल है। सात माह का मासूम बेटा पिता के साये से महरूम हो गया। वहीं, घायल रामभवन का संयुक्त जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसे अभी होश नहीं आया है।सीओ डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र की है। मामले की छानबीन कराई जा रही है। दुर्घटना में शामिल वाहन का भी पता लगाया जा रहा है।