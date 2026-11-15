Balrampur News: जनजातीय गौरव दिवस पर याद किया गया भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान

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महाराणा प्रताप जनजातीय सेवा संस्थान के तत्वावधान में रविवार को प्राथमिक विद्यालय मोहकमपुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। विद्यालय के शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी थारू और प्रभारी प्रधानाध्यापक बिपिन कुमार पांडेय ने बच्चों को भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में जानकारी दी। राजकीय आश्रम पद्धति जनजातीय इंटर कॉलेज के छात्रावास में भी कार्यक्रम आयोजित कर भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर प्रकाश डाला गया।पचपेड़वा स्थित थारू जनजातीय संस्कृति संग्रहालय में मुख्य अतिथि देवीपाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के लोग भगवान बिरसा मुंडा को पूजनीय मानते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर युवाओं को नई प्रेरणा दी।कार्यक्रम में थारू विकास परियोजना बिशनपुर विश्राम की ओर से हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। बाल विकास परियोजना के स्टाल पर मायरा व परनीत का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। इस दौरान कृषि, पंचायती राज, लघु सिंचाई, पशुपालन, समाज कल्याण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और आधार सेवा केंद्र सहित विभिन्न विभागों की ओर से स्टाल लगाकर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।डॉ. विजय सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में 205 मरीजों का निशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। इसके साथ ही बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच कर मरीजों को दवाएं वितरित की गईं।कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू, बीडीओ मोहित दुबे, सीडीपीओ कमलेश यादव, डॉ. प्रसून कुमार, रवि कुमार, विशाल श्रीवास्तव व डॉ. सरिता सहित तमाम लोग मौजूद रहे।