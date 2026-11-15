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Balrampur News: अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने मांगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Sun, 15 Nov 2026 11:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 15 Nov 2026 11:14 PM IST
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Women offered *arghya* (libation) to the setting sun and sought blessings for happiness and prosperity
फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद
बलरामपुर। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए रविवार शाम जिले के नदी और सरोवरों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। चार दिवसीय डाला छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मइया की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सिर पर पूजन सामग्री से सजे दउरा और हाथों में आस्था से भरे सूप लेकर महिलाएं परिवार के साथ घाटों पर पहुंचीं। जल में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना की और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र तथा निरोगी जीवन की कामना की।
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शाम ढलने के साथ ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। राप्ती नदी के सिसई घाट, झारखंडी मंदिर सरोवर, बलरामपुर चीनी मिल पावर प्लांट सरोवर, पचपेड़वा सरोवर, तुलसीपुर शुगर कंपनी तालाब और बजाज चीनी मिल इटईमैदा सरोवर पर बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं अपने परिजनों के साथ पहुंचीं। सूर्यास्त का समय नजदीक आते ही घाटों पर छठी मइया के पारंपरिक गीत गूंजने लगे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।
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व्रती महिलाओं ने बांस के सूप और दउरा में ठेकुआ, केला, गन्ना, नारियल, मौसमी फल, मिष्ठान और दीप सजाए। इसके बाद जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। पूजा के दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ जोड़कर सूर्य देव और छठी मइया से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते रहे। कई परिवारों की महिलाएं संतान सुख, अखंड सौभाग्य और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती नजर आईं।
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प्रमिला ने बताया कि छठ पूजा उनके परिवार की आस्था और परंपरा से जुड़ा पर्व है। वह छठी मइया से परिवार के सभी सदस्यों के स्वस्थ और सुखी रहने की कामना करती हैं। मोहिनी ने कहा कि उन्हें पूरे वर्ष इस पर्व का इंतजार रहता है। कठिन व्रत के बावजूद पूजा के समय मन में अलग ही उत्साह और श्रद्धा रहती है। मालती ने बताया कि वह परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी उम्र के लिए छठी मइया की आराधना करती हैं। अर्चना ने कहा कि छठ महापर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि परिवार को एक साथ जोड़ने और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने का भी अवसर है।

सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम

घाटों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रमुख घाटों पर पुलिस बल तैनात रहा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों की टीम भी मौजूद रही। नगर पालिका की ओर से घाटों पर प्रकाश और साफ-सफाई की व्यवस्था की गई थी।


उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूरा होगा व्रत

डाला छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन सोमवार सुबह व्रती महिलाएं एक बार फिर घाटों पर पहुंचेंगी। सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो जाएगा। जल में खड़े होकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद छठी मइया की पूजा-अर्चना कर व्रती महिलाएं प्रसाद ग्रहण करेंगी और पारण करेंगी। इसी के साथ संतान की लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि के लिए रखा गया 36 घंटे का निर्जला व्रत संपन्न होगा।

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

फोटो-15-बलरामपुर के झारखंडी मंदिर सरोवर में डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं ।-संवाद

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