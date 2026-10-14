Balrampur News: दो बार गांव में घुसा तेंदुआ, किशोरी ने नहर में कूदकर बचाई जान

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बड़का, नंदनी, अन्नू, सुशीला आदि महिलाओं ने बताया कि शाम करीब सात बजे घर लौटते समय नहर के पास तेंदुआ सामने आकर खड़ा हो गया। इससे घबराकर सभी शोर मचाते हुए गांव की ओर भागने लगीं। इसी दौरान 16 वर्षीय अन्नू ने जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। इसके बाद वह धान के खेतों से होकर गांव पहुंची, जहां दहशत के कारण बेहोश हो गई। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया।करीब एक घंटे बाद विनय मिश्रा, आकाश और विकास कार से गांव लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि तेंदुआ नहर किनारे संसारमन गब्बे के घर के बाहर बर्तन साफ कर रही तीन किशोरियों की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा था। कार की हेडलाइट पड़ने पर तेंदुआ संतराम यादव के शौचालय की छत पर चढ़कर बैठ गया। ग्रामीणों ने शोर मचाया तो वह खेतों की ओर भाग निकला।चार माह से लगातार बनी हुई है मौजूदगीग्रामीणों ने बताया कि पिछले चार माह से पिपरा दुर्गानगर, प्रतापपुर, भोजपुर, हलौरा, संग्रामपुर, पुरैना, मेहंदिया, सेमरी, कुड़ोहा और पिपरी लौकी खुर्द समेत कई गांवों के आसपास तेंदुए की लगातार मौजूदगी बनी हुई है। इस दौरान वह कई आवारा कुत्तों और पालतू मवेशियों का शिकार कर चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग केवल जागरूकता अभियान चलाकर औपचारिकता निभा रहा है। इससे लोगों में नाराजगी है।समूह में करें आवाजाहीतुलसीपुर रेंज के रेंजर अमरजीत प्रसाद ने बताया कि वन दरोगा अखिलेश गुप्ता, वाचर जाहिद और इरफान की टीम गांव में लोगों को सतर्क रहने और तेंदुए से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक कर रही है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे अकेले खेतों या नहर की ओर न जाएं और समूह में आवाजाही करें।