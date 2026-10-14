Balrampur News: अतिवृष्टि प्रभावित 3,800 किसानों को मिले 1.25 करोड़ रुपये

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जिले में अतिवृष्टि के कारण आठ लोगों की मृत्यु हुई थी। इनमें से छह मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है, जबकि दो मृतकों के परिजनों ने सहायता राशि लेने से इन्कार कर दिया। बारिश के दौरान 10 पशुओं की भी हानि हुई थी। पशुहानि से प्रभावित लाभार्थियों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई है।बारिश से जिले में 253 आवास क्षतिग्रस्त हुए थे। इनमें से 250 लाभार्थियों के खातों में करीब 25 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भेजी गई है। इसके अतिरिक्त छह प्रभावितों के खातों में प्रति व्यक्ति 1.20 लाख रुपये की दर से धनराशि भेजी गई है। वहीं, अतिवृष्टि और जलभराव से धान समेत अन्य फसलों को हुए नुकसान के सापेक्ष किसानों को आर्थिक सहायता दी गई है।अपर जिलाधिकारी संदीप केला ने बताया कि अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों और किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जनहानि, पशुहानि, आवास क्षति और फसल नुकसान के मामलों में आकलन के आधार पर राहत दी गई है। प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।