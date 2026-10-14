फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   1.25 crore distributed to 3,800 farmers affected by excessive rainfall

Balrampur News: अतिवृष्टि प्रभावित 3,800 किसानों को मिले 1.25 करोड़ रुपये

Wed, 14 Oct 2026 11:13 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
1.25 crore distributed to 3,800 farmers affected by excessive rainfall
बलरामपुर। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और परिवारों को प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए 3,800 किसानों का सर्वे कराया गया। इसके बाद कृषि निवेश अनुदान के तहत प्रभावित किसानों को करीब 1.25 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। इसके अलावा जनहानि, पशुहानि और मकानों के क्षतिग्रस्त होने के मामलों में भी पीड़ितों को राहत दी गई है।
विज्ञापन


जिले में अतिवृष्टि के कारण आठ लोगों की मृत्यु हुई थी। इनमें से छह मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है, जबकि दो मृतकों के परिजनों ने सहायता राशि लेने से इन्कार कर दिया। बारिश के दौरान 10 पशुओं की भी हानि हुई थी। पशुहानि से प्रभावित लाभार्थियों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई है।
विज्ञापन

बारिश से जिले में 253 आवास क्षतिग्रस्त हुए थे। इनमें से 250 लाभार्थियों के खातों में करीब 25 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भेजी गई है। इसके अतिरिक्त छह प्रभावितों के खातों में प्रति व्यक्ति 1.20 लाख रुपये की दर से धनराशि भेजी गई है। वहीं, अतिवृष्टि और जलभराव से धान समेत अन्य फसलों को हुए नुकसान के सापेक्ष किसानों को आर्थिक सहायता दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी संदीप केला ने बताया कि अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों और किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जनहानि, पशुहानि, आवास क्षति और फसल नुकसान के मामलों में आकलन के आधार पर राहत दी गई है। प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed