फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   worship took place at the Durga temple; a funereal silence descended upon the village.

Balrampur News: दुर्गा मंदिर में नहीं हुआ हवन-पूजन, गांव में पसरा मातमी सन्नाटा

Mon, 19 Oct 2026 10:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Mon, 19 Oct 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
worship took place at the Durga temple; a funereal silence descended upon the village.
चरनगहिया-बेलहा गांव में दुर्गा मंदिर
बलरामपुर। चरनगहिया-बेलहा गांव में दुर्गा मंदिर के सामने हुए दर्दनाक हादसे का असर हवन-पूजन पर भी दिखाई दिया। जिस मंदिर में पिछले साल नवमी के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती थी, वहां इस बार हवन-पूजन के लिए लोग नहीं पहुंचे। तीन ग्रामीणों की मौत और कई लोगों के घायल होने से गांव में ऐसा मातमी सन्नाटा पसरा है कि त्योहार की रौनक भी गम में बदल गई। मंदिर परिसर में पसरी खामोशी हादसे की याद दिलाती रही।
विज्ञापन

ग्रामीणों के लिए इस बार नवमी का दिन बीते वर्षों से बिल्कुल अलग रहा। हादसे से पहले मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम के बाद लोग एक साथ बैठकर फिल्म देख रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदते हुए निकल गई थी। हादसे में पाटेश्वरी प्रसाद (37), मनोज सिंह (51) और गणेश पांडेय (37) की मौत हो गई थी, जबकि चार ग्रामीण घायल हो गए थे। घटना के तीसरे दिन भी गांव के लोगों के चेहरों पर अपनों को खोने का गम साफ नजर आया। घटना की चर्चा छिड़ते ही लोगों की आंखें नम हो जा रही हैं।
विज्ञापन


नाममात्र की पूजा कर लौटे ग्रामीण
--नवमी पर मंदिर में साफ-सफाई के लिए गांव के दो-तीन लोग पहुंचे। उन्होंने परिसर की सफाई की और देर शाम नाममात्र की पूजा-अर्चना की। पिछले साल जहां नवमी पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती थी, वहीं इस बार मंदिर में न तो पहले जैसी चहल-पहल दिखी और न ही सामूहिक आयोजन का उत्साह। हादसे के बाद से ग्रामीणों के मन में गहरा दुख है।
विज्ञापन
विज्ञापन


घायलों के उपचार और सहायता पर प्रशासन की नजर
--हादसे में गंभीर रूप से घायल डब्लू गुप्ता का लखनऊ में उपचार चल रहा है। उनकी हालत में फिलहाल सुधार नहीं हुआ है। वहीं, जिला मेमोरियल अस्पताल में मुकेश तिवारी का इलाज चल रहा है। घायल ग्रामीणों के परिजन उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एसडीएम मनोज कुमार सरोज ने बताया कि सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। गांव के लोग भी दिनभर घायलों का हालचाल लेते रहे। हादसे के बाद तीसरे दिन भी गांव में छाया सन्नाटा और नवमी पर मंदिर में नहीं जुटे श्रद्धालु इस त्रासदी के गहरे असर को बयां करते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed