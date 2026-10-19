Balrampur News: बरही से घर लौट रहे बाइक सवार युवक की हादसे में मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Mon, 19 Oct 2026 10:42 PM IST
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ललिया। भाई की ससुराल में आयोजित बरही कार्यक्रम से घर लौट रहे 28 वर्षीय दिनेश चौहान की सोमवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। क्षेत्र के झंगीडीह पुल के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महराजगंज तराई क्षेत्र के परसिया कला निवासी दिनेश चौहान सोमवार को अपने भाई की ससुराल भरहा भक्ता में आयोजित बरही कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। रविवार की रात करीब एक बजे झंगीडीह पुल के पास पहुंचने पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हेलमेट न पहने होने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
स्थानीय लोगों की सूचना पर ललिया पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद सोमवार की सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिनेश के घर पहुंचने का इंतजार कर रहे परिजनों को हादसे की जानकारी मिली तो परिवार में मातम छा गया। जवान बेटे की मौत से पिता काशी प्रसाद चौहान और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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क्षेत्राधिकारी डीके श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की प्राथमिकी मृतक के भाई विनोद चौहान की तहरीर पर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक का पता लगाने में जुटी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जानकारी जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी।
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महराजगंज तराई क्षेत्र के परसिया कला निवासी दिनेश चौहान सोमवार को अपने भाई की ससुराल भरहा भक्ता में आयोजित बरही कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। रविवार की रात करीब एक बजे झंगीडीह पुल के पास पहुंचने पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हेलमेट न पहने होने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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स्थानीय लोगों की सूचना पर ललिया पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद सोमवार की सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिनेश के घर पहुंचने का इंतजार कर रहे परिजनों को हादसे की जानकारी मिली तो परिवार में मातम छा गया। जवान बेटे की मौत से पिता काशी प्रसाद चौहान और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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क्षेत्राधिकारी डीके श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की प्राथमिकी मृतक के भाई विनोद चौहान की तहरीर पर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक का पता लगाने में जुटी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जानकारी जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी।