Balrampur News: तालाब में फंसा फिशिंग कैट, नाव से पहुंची टीम ने किया रेस्क्यू

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गांव के राजन सिंह ने बताया कि सोमवार को दोपहर करीब 12:30 बजे तालाब में जंगली जानवर के गिरने की जानकारी मिली। तालाब में जानवर को फंसा देखकर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। बहरवा रेंज के रेंजर बृजेश सिंह परमार बताया कि तालाब नौखान के उस पार होने के कारण वन विभाग और पुलिस की टीम के सामने मौके तक पहुंचने की चुनौती थी। ऐसे में टीम को नाव के सहारे तालाब तक जाना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद वनकर्मियों ने सावधानीपूर्वक जानवर को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की।जंगली जानवर के कारण किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए रेस्क्यू के दौरान सतर्कता बरती गई। काफी प्रयास के बाद उसे तालाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे अपने साथ रेंज कार्यालय ले गई। बताया कि नर फिशिंग कैट है, जो तीन वर्ष का है। जंगल से भटक कर तालाब में गिर गया था। फिलहाल स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। साेहेलवा जंगल में मंगलवार को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि तेंदुआ, फिशिंग कैट या कोई अन्य जंगली जानवर दिखाई देने पर उसके करीब जाने, उसे घेरने, भगाने या छेड़ने की कोशिश न करें।