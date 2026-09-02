Balrampur News: चाय की दुकान में निकला जहरीला फुरसा सांप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रधान घनश्याम यादव ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन दरोगा अखिलेश गुप्ता, वॉचर इरफान और जाहिद समेत वनकर्मी मौके पर पहुंचे। टीम ने सावधानीपूर्वक सांप का रेस्क्यू किया। इस दौरान सांप को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।रेंजर अमरजीत प्रसाद ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप सॉ-स्केल्ड वाइपर (फुरसा) है। यह अत्यंत विषैला सांप है। इसके काटने पर समय से उपचार न मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। रेस्क्यू के बाद सांप को तुलसीपुर रेंज के कवही नाला के पास स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया।वन दरोगा अखिलेश गुप्ता ने लोगों से अपील की कि सांप दिखाई देने पर उसे मारने या पकड़ने का प्रयास न करें। तत्काल वन विभाग को सूचना दें।चार दिन पहले सांप के काटने से हुई थी मौतस्थानीय लोगों ने बताया कि करीब चार दिन पहले इसी चौराहे के निवासी छटीराम को सांप ने काट लिया था। जिला अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से क्षेत्र में सांपों को लेकर लोगों में दहशत बनी हुई है।