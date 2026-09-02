फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Venomous saw-scaled viper found in tea shop

Balrampur News: चाय की दुकान में निकला जहरीला फुरसा सांप

Wed, 02 Sep 2026 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Venomous saw-scaled viper found in tea shop
फोटो-40-जनकपुर में पहलवानपुर चौराहे पर सांप का रेस्क्यू करते कर्मी।-संवाद
जरवा। क्षेत्र के जनकपुर स्थित पहलवानपुर चौराहे पर बुधवार शाम एक चाय की दुकान में जहरीला फुरसा सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई। सांप चाय बना रही पूनम के पैर के पास से तेजी से गुजरा। सांप को देखते ही वह चीखते हुए सड़क की ओर भागी। दुकान पर मौजूद ग्राहक भी बाहर निकल आए।
विज्ञापन


प्रधान घनश्याम यादव ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन दरोगा अखिलेश गुप्ता, वॉचर इरफान और जाहिद समेत वनकर्मी मौके पर पहुंचे। टीम ने सावधानीपूर्वक सांप का रेस्क्यू किया। इस दौरान सांप को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।
विज्ञापन


रेंजर अमरजीत प्रसाद ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप सॉ-स्केल्ड वाइपर (फुरसा) है। यह अत्यंत विषैला सांप है। इसके काटने पर समय से उपचार न मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। रेस्क्यू के बाद सांप को तुलसीपुर रेंज के कवही नाला के पास स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


वन दरोगा अखिलेश गुप्ता ने लोगों से अपील की कि सांप दिखाई देने पर उसे मारने या पकड़ने का प्रयास न करें। तत्काल वन विभाग को सूचना दें।

चार दिन पहले सांप के काटने से हुई थी मौत

स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब चार दिन पहले इसी चौराहे के निवासी छटीराम को सांप ने काट लिया था। जिला अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से क्षेत्र में सांपों को लेकर लोगों में दहशत बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed