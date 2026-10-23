Balrampur News: हादसे में एमआर समेत दो घायल

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सत्यम काम खत्म करने के बाद अपने मित्र के साथ बाइक से गांव सदाडीह लौट रहे थे। चयपुरवा गांव के पास उनकी बाइक की बस से टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सत्यम की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।सीओ अभय प्रताप मल्ल ने बताया कि दुर्घटना के संबंध में अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।