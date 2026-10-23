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Balrampur News: हादसे में एमआर समेत दो घायल

Fri, 23 Oct 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 23 Oct 2026 12:19 AM IST
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Two people including an MR were injured in the accident
तुलसीपुर। तुलसीपुर-गैसड़ी मार्ग पर बुधवार रात चयपुरवा गांव के पास बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) सत्यम श्रीवास्तव समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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सत्यम काम खत्म करने के बाद अपने मित्र के साथ बाइक से गांव सदाडीह लौट रहे थे। चयपुरवा गांव के पास उनकी बाइक की बस से टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सत्यम की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।
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सीओ अभय प्रताप मल्ल ने बताया कि दुर्घटना के संबंध में अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।
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