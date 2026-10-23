Balrampur News: बच्चों ने जानी भारत की सांस्कृतिक विविधता

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गतिविधि में बच्चों को समूहों में बांटा गया। प्रत्येक समूह ने अलग-अलग राज्यों की वेशभूषा और लोक नृत्यों की जानकारी जुटाकर आकर्षक चार्ट तैयार किए। बच्चों ने केरल के ओणम पर्व सहित अन्य राज्यों की संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी जाना।प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार गुप्ता ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से बच्चों में रचनात्मकता, सामान्य ज्ञान और समूह में काम करने की भावना विकसित होती है। शिक्षक देवेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को विविधता में एकता और भारत की सांस्कृतिक समृद्धि से परिचित कराना है। स्वयं जानकारी जुटाकर प्रस्तुत करने से बच्चों की विषय पर समझ बेहतर होती है।