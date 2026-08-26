Balrampur News: परंपरागत मार्ग से आज निकलेगा जुलूस-ए-मोहम्मदी

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काजी-ए-शहर मुफ्ती अबुल इरफान मियां ने कहा कि सभी अंजुमनें अपने-अपने क्षेत्रों से जुलूस लेकर दरगाह शाह मीना पहुंचेंगी। इसके बाद मुख्य जुलूस में शामिल होकर दोपहर दो बजे ज्योतिबा फुले पार्क पहुंचेंगी, जहां जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा। एडीसीपी वेस्ट धनंजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि जुलूस परंपरागत मार्ग से ही निकलेगा। किसी नए मार्ग या नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। सैयद इकबाल हाशमी ने प्रशासन को मोहम्मदी मिशन की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया।बैठक में एसीपी चौक शुभम कुमार, एसओ चौक नागेश उपाध्याय समेत मिशन के मौलाना अफ्फान अतीक, मौलाना शकील निजामी, एडवोकेट आमिर रसूल, चौधरी अताउर रहमान, मुबीन अहमद और एडवोकेट फैजान मौजूद रहे।