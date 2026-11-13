Balrampur News: नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ

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श्रद्धालु नेहा सिंह, सुरेशी मिश्रा, ललिता पांडेय और दीपिका मिश्रा ने बताया कि छठ पूजा में पवित्रता और शुद्धता का विशेष महत्व है। नहाय-खाय से लेकर व्रत के पारण तक खानपान और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान लहसुन-प्याज समेत तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है। शनिवार को खरना के दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर, रोटी और अन्य पारंपरिक प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा।रविवार को व्रती नदी, तालाब और अन्य जलाशयों के किनारे पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। वहीं, सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होगा। इसके बाद व्रती पारण कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगी। धार्मिक मान्यता है कि छठी मइया और भगवान सूर्य की आराधना से परिवार में सुख-समृद्धि आती है। संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए भी यह व्रत किया जाता है।बलरामपुर चीनी मिल, शुगर कंपनी तुलसीपुर और बजाज चीनी मिल इटईमैदा में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों में भी छठ पूजा को लेकर विशेष उत्साह है। पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से यहां नौकरी और व्यवसाय करने आए परिवार इस पर्व को पूरे विधि-विधान से मनाते हैं। चार दिवसीय अनुष्ठान को लेकर घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल, सूप, दउरा और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी भी की जा रही है।महापर्व की शुरुआत शुक्रवार 13 नवंबर को नहाय-खाय से हुई। शनिवार 14 नवंबर को खरना होगा। रविवार 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि सोमवार 16 नवंबर को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा।