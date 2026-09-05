Balrampur News: शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने जताया विरोध

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एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने कहा कि शिक्षक लंबे समय से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भर्ती का विज्ञापन एक ही समय में जारी हुआ था तो पुरानी पेंशन के मामले में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सरकार को एक अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित बेसिक शिक्षकों को विज्ञापन की तिथि के आधार पर ओपीएस का लाभ देने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधकर किया गया विरोध सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का शांतिपूर्ण माध्यम है। शिक्षक किसी टकराव के पक्ष में नहीं हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार की मांग उठा रहे हैं। सरकार को शिक्षकों की समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए।जिला महामंत्री तुलाराम गिरी ने कहा कि जिले के शिक्षकों ने शिक्षक दिवस पर विद्यालयों में पूरी जिम्मेदारी के साथ शिक्षण कार्य किया और काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध भी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि विज्ञापन की तिथि के आधार पर पुरानी पेंशन का लाभ देना शिक्षकों के हित में न्यायसंगत कदम होगा।