Balrampur News: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने बुलंद की आवाज

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संगोष्ठी में पुरानी पेंशन बहाली और अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग प्रमुखता से उठाई गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षकों के हितों से जुड़े मुद्दों का समाधान कराने के लिए संगठन का मजबूत और एकजुट रहना जरूरी है। शिक्षकों की मांगों को शासन स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संगोष्ठी में प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अर्जुन सिंह, पूर्व मंत्री व सदर विधायक पलटू राम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह, जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, जिला मंत्री मंगलदेव मिश्र, जिला संरक्षक अब्दुल मुकीम खान और अरशद अब्बासी मौजूद रहे।शिक्षक संगठन ने सौंपा ज्ञापनबलरामपुर। विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह के बलरामपुर आगमन पर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी जिला पंचायत सभागार के सामने स्वागत किया। मंडलीय महामंत्री अरुण कुमार मिश्रा ने टीईटी की विसंगतियों और पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई और ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष गुरु वचन ने संगठन के संघर्ष की जानकारी दी। इस दौरान अशोक उपाध्याय, नवीन कुमार सिंह, उमेश चंद्र, अजय सोनकर, मनीष सिंह और पवन यादव आदि मौजूद रहे।