Balrampur News: नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों से सजा स्वर्ण हंस का वार्षिकोत्सव

लखनऊ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपरा और नई पीढ़ी की प्रतिभा मंगलवार को कलामंडपम ऑडिटोरियम में एक साथ नजर आई। स्वर्ण हंस नृत्य कला मंदिर के 18वें वार्षिक समारोह में कलाकारों और शिष्यों ने भरतनाट्यम सहित विभिन्न शास्त्रीय प्रस्तुतियों से दर्शकों को भाव, संगीत और नृत्य की खूबसूरती से परिचित कराया। समारोह में कथक गुरु व नृत्यांगना डॉ. रुचि खरे को गुरु डॉ. सरोजा वैद्यनाथन अवॉर्ड-2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का निर्देशन कलाश्री सैयद शमशुर रहमान ने किया। शुरुआत गुरु डॉ. सरोजा वैद्यनाथन को समर्पित स्वर्ण सरोजा से हुई। इसके बाद मुदाकरात्त मोदकम, शांताकरम भुजंग शयनम, पराशक्ति जननी, मधुराष्टकम, भाग्यदा लक्ष्मी और अच्युतम केशवम् जैसी प्रस्तुतियां हुईं। सलामुरे, तिल्लाना और मंगलम के साथ समारोह का समापन हुआ।

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