फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   The very person who was robbed turned out to be one of their own; the pain of relationships was laid bare on stage.

Balrampur News: जिसे लूटा, वही निकला अपना, मंच पर दिखा रिश्तों का दर्द

Wed, 26 Aug 2026 02:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
The very person who was robbed turned out to be one of their own; the pain of relationships was laid bare on stage.
नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 
लखनऊ। ज्यादा पाने की चाह इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, नाटक ''ख्वाहिशें'' ने यही सवाल दर्शकों के सामने रखा। नाट्य संस्था आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की ओर से मंगलवार को गोमतीनगर स्थित बौद्ध शोध संस्थान में इसका मंचन किया गया। यह नाटक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के रिपर्टरी ग्रांट वर्ष 2026-27 के तहत पहली प्रस्तुति रहा।
विज्ञापन


वरिष्ठ रंग निर्देशक और उप्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रभात कुमार बोस के निर्देशन में मंचित नाटक में मार्था और उसकी मां गेस्ट हाउस चलाती हैं और लालच में मेहमानों की हत्या कर उनका पैसा लूटती हैं। एक दिन जॉन नाम का मुसाफिर गेस्ट हाउस में ठहरता है। मार्था उसे जहर देकर मार देती है, लेकिन उसका पासपोर्ट देखते ही मां को पता चलता है कि जॉन उसका खोया हुआ बेटा और मार्था का भाई है। इस सदमे में मां जीवन खत्म कर लेती है। मार्था की भूमिका में आरोही गुप्ता, मां की दिव्यजीत गुप्ता, जॉन की अंकुर सक्सेना और मारिया की भूमिका में मुस्कान सोनी की शानदार अदाकारी को दर्शकों ने खूब सराहा।

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

नाटक ख्वाहिशें का मंचन करते कलाकार 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed