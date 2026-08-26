Balrampur News: डिग्री के साथ ही स्किल्स पर करें फोकस

विज्ञापन



कार्यशाला में युवाओं ने भी कॅरिअर से संबंधित सवाल पूछे। उनके सवाल थे कि कि संवाद के कौशल को कैसे बेहतर करें, यूजी के बाद कौन से कोर्स बेहतर कॅरिअर में मददगार साबित हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एआई स्किल्स का कैसे उपयोग करें। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए और उनके शंकाओं को दूर किया।

विज्ञापन

लखनऊ। आज के दौर में जॉब के लिए डिग्री से ज्यादा कौशल जरूरी है। ऐसे में अगर आपके पास स्किल होंगी तो इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा कम होगी। ये बातें सहायक सेवायोजन अधिकारी हिमांशु सिंह ने इंदिरा नगर स्थित शेरवुड कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट में आयोजित कॅरिअर काउंसिलिंग कार्यशाला में कहीं। इसमें 60 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। हिमांशु सिंह ने बताया कि कार्यशाला में एआई स्किल्स पर फोकस रहा। इसमें युवाओं को एआई स्किल्स, उनके उपयोग, बेहतर भविष्य में एआई की उपयोगिता संबधी जानकारी दी गई।