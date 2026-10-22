फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Sunil got the first prize in the innovation fair

Balrampur News: नवाचार मेले में सुनील को मिला पहला पुरस्कार

Thu, 22 Oct 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Sunil got the first prize in the innovation fair
प्रदर्शनी में पेंटिंग दिखाता चित्रकार।
बलरामपुर। बीएसए कार्यालय स्थित सभागार में बृहस्पतिवार को नवाचार प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें 50 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। सुनील कुमार के औषधीय पौधों की खेती को प्रथम पुरस्कार मिला। क्राफ्टिंग से बने लड्डू गोपाल को दूसरा और चित्रकार संदीश कुमार चौधरी के चित्रों को तीसरा पुरस्कार दिया गया।
विज्ञापन


प्रदर्शनी में आईटीआई उतरौला, राजकीय पॉलिटेक्निक, इनरव्हील क्लब और पतंजलि दिव्य सहित कई संस्थाओं ने मॉडल प्रस्तुत किए। डीएम विपिन कुमार जैन, सीडीओ हिमांशु गुप्त, प्रशिक्षु आईएएस शिवांश जगाड़े, डीआईओएस मृदुला आनंद, बीएसए विकास चंद्र श्रीवास्तव, बीईओ अशोक पाठक, राजकीय इंटर कॉलेज दारीचौरा के प्रधानाचार्य आशीष कुमार मौर्य और डायट प्रवक्ता सपना वर्धन व आशीष कुमार वर्मा ने स्टॉलों का अवलोकन कर प्रतिभागियों से सवाल पूछे।
विज्ञापन


प्रथम पुरस्कार के रूप में आठ हजार, द्वितीय पुरस्कार के रूप में पांच हजार और तृतीय पुरस्कार के रूप में तीन हजार रुपये दिए गए। पांच प्रतिभागियों को दो-दो हजार रुपये के सांत्वना पुरस्कार भी मिले। आईटीआई उतरौला के पेंटर जनरल और फीटर ट्रेड से जुड़े नवाचारों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विजेताओं को मेडल, नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक त्रिपुरारी पूजन ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और आमजन में नवाचार की भावना बढ़ाना है। कार्यक्रम का संचालन जिला सह-समन्वयक आशीष कुमार वर्मा ने किया।



आकर्षण के केंद्र रहे मॉडल
प्रदर्शनी में आईटीआई उतरौला के छात्र विजय चौहान का स्मार्ट सिटी मॉडल, किशन कुमार गुप्त का प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना पर आधारित मॉडल, गुंजन अग्रवाल की डिजाइनर मोमबत्तियां और अभय प्रताप सिंह का कृषि कीट प्रबंधन से संबंधित मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे।

प्रदर्शनी में पेंटिंग दिखाता चित्रकार।

प्रदर्शनी में पेंटिंग दिखाता चित्रकार।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed