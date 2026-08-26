Balrampur News: एकेटीयू में शुरू हुआ स्टार्टअप संवाद 3.0
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:35 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:35 AM IST
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लखनऊ। एकेटीयू के इनोवेशन हब में स्टार्टअप संवाद 3.0 के तहत मंगलवार से पांच दिवसीय पिचिंग सत्र की शुरुआत हुई। इसका संभावनाओं वाले स्टार्टअप को निवेशकों से जोड़ना, उनके नवाचार व बिजनेस मॉडल को निवेश के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का अवसर देना तथा निवेश, मार्गदर्शन व व्यावसायिक विस्तार की संभावनाओं को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम के लिए 250 से अधिक स्टार्टअप ने पंजीकरण कराया है। एकेटीयू के वित्त अधिकारी व निदेशक इनोवेशन हब यूपी केशव सिंह ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप-निवेशक संवाद का मंच उपलब्ध कराया गया है। इसमें वे अपने बिजनेस मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में डीन इनोवेशन व सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रो. बीएन मिश्रा, एसोसिएट डीन इनोवेशन एवं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डॉ. अनुज कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे।
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