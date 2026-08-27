फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   The need to convey the message of peace to the world.

Balrampur News: अमन का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत

Thu, 27 Aug 2026 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
The need to convey the message of peace to the world.
लखनऊ। अमीनाबाद स्थित झंडे वाले पार्क में मरकजी मिलादुन्नबी कमेटी की ओर से मंगलवार रात जश्न-ए-मिलादुन्नबी कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कारी सुमामा इरफानी की कुरान की तिलावत से हुई। मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी ने कहा कि इस्लाम का पैगाम अमन और भाईचारे का है। कहा कि इस्लाम को लेकर फैलाई जाने वाली गलतफहमियों और आरोपों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाना चाहिए। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एमए हसीब एडवोकेट ने जश्न ए मिलादुन्नबी के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ इस्लामी धर्मगुरुओं और कौमी नेताओं से आगे आने की अपील की। नदवा कॉलेज में हदीस के अध्यापक डॉ. मौलाना फरमान नदवी ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। इसके बाद मुशायरा शुरू हुआ। डॉ. शमीम रामपुरी, रफीक नागौरी, कलीम नईमी कानपुरी, आसिफ आजमी, दानिश हस्सान साहिर फतेहपुरी, शमशेर आलम, रहमत लखनवी, हारून रशीद, कमर सीतापुरी, इरफान लखनवी, सलीम ताबिश और अकील गाजीपुरी समेत अन्य शायरों ने अपने कलाम पेश किए। कार्यक्रम के संयोजक जमाल एजाज ने उलेमा, शायरों का स्वागत किया। समापन खान मोहम्मद अमानुल्लाह के कलामे विलादत, सलाम और दुआ के साथ हुआ। इस मौके पर पूर्व डीजीपी रिजवान अहमद समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed