Balrampur News: साहब... निकाल लिए 7.70 लाख रुपये, मौके पर नहीं हुआ कोई काम

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लक्ष्मनपुर निवासी पूनम ने अपने खेत से 63 केवीए का ट्रांसफार्मर हटाने की मांग की। आरोप है कि ट्रांसफार्मर से तेल गिरता है और चिंगारी निकलती रहती है, जिससे फसल में आग लगने का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में दो बीघा गन्ने की फसल जल चुकी है और करंट लगने से बैल की मौत भी हो चुकी है। पडरौना निवासी कृष्ण कुमार ने अपनी भूमि पर पेड़ लगाकर जबरन कब्जा करने के प्रयास की शिकायत की। डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में तुलसीपुर में 34 शिकायतें मिलीं, जिनमें छह का मौके पर निस्तारण किया गया। डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। भूमि विवादों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम से मौके पर जांच कराने को कहा। उन्होंने तहसील का निरीक्षण कर लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। बलरामपुर सदर तहसील में सीडीओ हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 64 शिकायतें मिलीं, जिनमें तीन का मौके पर निस्तारण हुआ। उतरौला में एडीएम संदीप केला की अध्यक्षता में 30 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें दो का मौके पर निस्तारण किया गया।

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तुलसीपुर। साहब... गांव में विकास के नाम पर सरकारी खजाने से 7.70 लाख निकाल लिए गए, लेकिन मौके पर विकास का एक भी काम नहीं हुआ। यह शिकायत शनिवार को तुलसीपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम पंचायत हलौरा निवासी मो. इब्राहिम ने डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन व एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह से की। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं।