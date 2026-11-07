Balrampur News: शुभ मुहूर्त में खूब हुई खरीदारी, 405 करोड़ का हुआ कारोबार

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व्यापार संघ अध्यक्ष रमेश पाहवा ने बताया कि शुक्रवार को 325 करोड़ रुपये से अधिक और शनिवार को करीब 405 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इस बार दो दिन तक धनतेरस पर खरीदारी का मौका मिलना व्यापारियों के लिए दीपावली के बोनस जैसा रहा। दो दिनों में जिलेभर में करीब 1730 दोपहिया और 103 चौपहिया वाहनों की बिक्री हुई।सराफा बाजार में सोने-चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के और लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं की खूब मांग रही। बर्तन कारोबारी प्रमोद कुमार और रवि कुमार के मुताबिक, शनिवार को करीब 35 करोड़ रुपये के बर्तनों की बिक्री का अनुमान है।धनतेरस पर कार की डिलीवरी लेने पहुंचे ग्राहक रवींद्र सिंह ने बताया कि परिवार के साथ नई कार खरीदने की इच्छा काफी समय से थी। शुभ मुहूर्त में गाड़ी घर लाने की योजना बनाई थी। वहीं, सराफा बाजार में खरीदारी करने पहुंची सृष्टि व राजेश ने बताया कि धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। बर्तन बाजार में खरीदारी करने पहुंचीं ग्राहक राहुल व पिंकी ने बताया कि दीपावली पर घर के लिए नए बर्तन और क्रॉकरी खरीदने की योजना थी। दुकानों पर स्टील, पीतल और अन्य तरह के बर्तनों की अच्छी रेंज उपलब्ध रही।वाहन कारोबारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार दो दिन तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त मिलने से ग्राहकों को काफी सुविधा हुई। जिलेभर में करीब 1730 दोपहिया और 103 चौपहिया वाहनों की बिक्री हुई। पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी की भी अच्छी मांग रही।कारोबार का अनुमानकारोबारबिक्रीसराफा105 करोड़ रुपयेबर्तन40 करोड़ रुपयेइलेक्ट्रॉनिक्स एवं क्रॉकरी 20 करोड़ रुपयेरेडीमेड कपड़े 50 करोड़ रुपयेदोपहिया वाहन90 करोड़ रुपयेचौपहिया वाहन75 करोड़ रुपयेअन्य कारोबार25 करोड़ रुपये