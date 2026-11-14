Balrampur News: तालाबों में मछली पालन से आत्मनिर्भर बनेंगी 31 समूह की दीदियां

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योजना से जुड़ने वाली महिलाओं के लिए ये तालाब रोजगार का नया जरिया बनेंगे। स्वयं सहायता समूह की सदस्य ललिता देवी, पुष्पा देवी, बिद्दावती, साजियावती, कृष्णावती, रजिया, तरन्नुमनिशा, मेहरूननिशा, शहाबुननिशा और निर्मला ने बताया कि पहले उनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं था। योजना के तहत बिना किसी खर्च के तालाब की खोदाई होने से अब उन्हें मछली पालन शुरू करने का अवसर मिलेगा। मछलियां तैयार होने के बाद उन्हें स्थानीय बाजार में बेचकर अच्छी कमाई होने की उम्मीद है। इससे परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।खंड विकास अधिकारी सौरभ पांडेय और ब्लॉक मिशन प्रबंधक अर्जुन सिंह व ओंकार वर्मा ने बताया कि योजना के तहत 31 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का चयन किया गया है। तालाब तैयार होने के बाद उन्हें अनुदान पर मछली के बच्चे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही मछली पालन के लिए जरूरी सहयोग भी दिया जाएगा, ताकि महिलाएं इस व्यवसाय को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकें। उन्होंने बताया कि महिलाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना योजना का मुख्य उद्देश्य है।