Balrampur News: अग्निबाण चलते ही जले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद

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नगर के बड़ा परेड ग्राउंड में सनातन धर्म सभा की ओर से आयोजित दशहरा महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मेले में बच्चों और परिवारों की भीड़ जुटी रही। राम-रावण युद्ध के मंचन के दौरान दर्शक मैदान में डटे रहे। भगवान श्रीराम के अग्निबाण चलाते ही तीनों पुतलों में आग लग गई। रावण वध होते ही लोगों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए।इससे पहले सिटी पैलेस रोड से भगवान श्रीराम और वानर सेना की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा बड़ा पुल, चौक, सब्जी मंडी, सराय फाटक, वीर विनय चौराहा और पीपल तिराहे से होते हुए बड़ा परेड ग्राउंड पहुंची। यहां मुख्य अतिथि महाराजा जयेंद्र प्रताप सिंह, सदर विधायक पल्टू राम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, गैसड़ी विधायक राकेश यादव, नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू, जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह समेत अन्य अतिथियों ने भगवान श्रीराम का तिलक कर स्वागत किया। इसके बाद माल्यार्पण और आरती की गई।सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष संजय शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि दशहरा महोत्सव पिछले 76 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। आयोजन में बलरामपुर राज परिवार, सनातन धर्म सभा, रामलीला समिति, शिवनाट्य कला मंडल और नगर पालिका परिषद का सहयोग रहता है। पचपेड़वा, गैसड़ी, महराजगंज तराई, उतरौला, पेहर बाजार, श्रीदत्तगंज, रेहरा बाजार और सादुल्लाहनगर समेत अन्य क्षेत्रों में भी दशहरा धूमधाम से मनाया गया।राम-रावण युद्ध और लक्ष्मण शक्ति के मंचन ने मोहा मनहरैया सतघरवा। बरदौलिया बाजार में रामलीला कमेटी की ओर से दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय कलाकारों ने लक्ष्मण शक्ति और राम-रावण युद्ध का मंचन किया। राम और रावण को अलग-अलग रथों से युद्ध मैदान में उतारा गया। युद्ध के जीवंत चित्रण ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया, जबकि लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग ने लोगों को भावुक कर दिया।अंत में भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया और उसके पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर कमेटी के ऋषि मुनि वर्मा, रामसुख मिश्र, शुभम तिवारी, शिव प्रसाद गुप्ता, हुकुम सिंह, मुकेश कुमार जायसवाल, मनीष कुमार जायसवाल और सुनील कुमार पटेल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।