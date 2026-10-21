फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Joint pain issues have increased due to the change in weather

Balrampur News: मौसम बदलने से बढ़ी जोड़ों के दर्द की परेशानी

Wed, 21 Oct 2026 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 21 Oct 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Joint pain issues have increased due to the change in weather
फोटो-48-बलरामपुर के जिला मेमोरियल अस्पताल में मरीज का इलाज करते चिकित्सक ।-संवाद
बलरामपुर। मौसम बदलने के साथ ही जोड़ों के दर्द से परेशान मरीजों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जिला मेमोरियल अस्पताल के हड्डी विभाग में मरीज पहुंच रहे हैं। खासकर घुटनों, कमर, कंधों और हाथ-पैर के जोड़ों में दर्द व अकड़न की शिकायतें सामने आ रही हैं। चिकित्सक गठिया, आर्थराइटिस और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से पहले से पीड़ित लोगों को बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
विज्ञापन


अस्पताल के कमरा नंबर 13 स्थित आर्थो सर्जन के कक्ष में बुधवार सुबह 11:20 बजे मरीजों की भीड़ रही। कमरे और बरामदे में मरीज चिकित्सक को दिखाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। 55 वर्षीय जानकी ने बताया कि उनके घुटने में कई दिनों से दर्द है। वह दवा लेने आई हैं। माधव प्रसाद और मंगल देव भी चिकित्सक को दिखाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। मनीष और संतोष पीठ दर्द, जबकि असलम और रघुराज घुटने के दर्द की दवा लेने आए थे।
विज्ञापन


बुधवार को हड्डी विभाग की ओपीडी में 260 मरीज पहुंचे। इनमें 150 से अधिक मरीज जोड़ों के दर्द से परेशान थे। हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं आर्थो सर्जन डॉ. उमेश कुशवाहा ने बताया कि ठंड के मौसम में शारीरिक गतिविधियां कम होने, मांसपेशियों में अकड़न और लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से जोड़ों का दर्द अधिक महसूस हो सकता है। गठिया और पुराने जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों को सुबह उठने के बाद अकड़न और चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में दर्द को सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

व्यायाम करने की सलाह
चिकित्सक मरीजों को नियमित रूप से हल्का व्यायाम करने और टहलने की सलाह दे रहे हैं। डॉ. उमेश कुशवाहा ने बताया कि हाथ-पैर गुनगुने पानी से धोने और दर्द वाले हिस्से की उचित तरीके से गर्म सिकाई करने से भी राहत मिल सकती है।

फोटो-48-बलरामपुर के जिला मेमोरियल अस्पताल में मरीज का इलाज करते चिकित्सक ।-संवाद

फोटो-48-बलरामपुर के जिला मेमोरियल अस्पताल में मरीज का इलाज करते चिकित्सक ।-संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed