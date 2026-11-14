Balrampur News: नुक्कड़ नाटक के जरिये संक्रामक रोगों के प्रति किया सचेत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वात्सल्य लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के कार्यक्रम प्रबंधक जगदीश चौधरी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य लोगों को एचआईवी और सिफलिस जैसी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों की पहचान कर उनकी जांच कराना तथा उच्च जोखिम वाले लोगों को एआरटी सेंटर से नियमित दवा उपलब्ध कराकर बीमारी पर नियंत्रण करना भी इसका उद्देश्य है।चिकित्साधिकारी डॉ. रमेश पांडेय ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने लोगों को विभिन्न बीमारियों के लक्षणों और उनके उपचार के बारे में जानकारी दी। शिविर में अनाम संस्था के अध्यक्ष देवब्रत सिंह, मंजू, प्रियब्रत और करमचंद ओझा ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर एचआईवी-एड्स को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया। साथ ही बीमार व्यक्तियों को जिला अस्पताल स्थित एआरटी सेंटर में उपचार कराने की सलाह दी।इस अवसर पर ओम प्रकाश, जयमती, शकुंतला, उर्मिला, जुमाई, अब्दुल्ला, नानबाबू और राम बहादुर आदि मौजूद रहे।